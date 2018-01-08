Двина вышла из берегов в Витебске: за 12 суток высота реки поднялась в два раза

Новости Беларуси. Не совсем обычные сообщения для этого времени года: январское половодье пришло в самый северный областной центр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Вода в реке начала подниматься 26 декабря и за 12 суток уровень увеличился более чем в два раза. Такая ситуация больше типична для апреля, утверждают специалисты. Впрочем, в этот сценарий природа, судя по прогнозам, все-таки внесет коррективы. В ближайшие дни погода в стране примет зимний характер.