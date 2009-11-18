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Двери приемной объединения «Белая Русь» открыты для всех желающих

18 ноября 2009 19:57
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На вопросы и предложения граждан ответил председатель объединения Александр Радьков.

В программе дня – не только живое общение, но и приём обращений по телефону.

За два часа удалось рассмотреть около двадцати вопросов. Более половины из них связаны с социально-бытовой проблематикой. Волновали граждан также вопросы недоработки местных властей в области образования, трудоустройства и охраны историко-культурного наследия. Все они будут подробно рассмотрены в ближайшее время. На решение большинства проблем понадобится около десяти дней.

Александр Радьков, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Как воспринимается: детская площадка во дворе — это, как правило, песочница, качели. Обычно песка завезём — и всё, а ведь надо и место для неё найти, и машину где-то поставить. Такие задачи мы будем решать и с коммунальщиками, и с городскими властями. Это от людей приходит, и этим надо заниматься.

# общество

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