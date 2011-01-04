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Две жительницы Бобруйска под видом соцработников обворовывали минских пенсионеров

04 января 2011 15:33
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Криминальный дуэт работал совместно с женщинами, которые ежедневно обходили дома, продавая с рук одежду и бытовые предметы.

Они и присматривали квартиры, где живут одинокие пожилые люди, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Злоумышленниц взяли с поличным. Уже установлено, что в столице воровками было совершено около полутора десятков таких преступлений. У оперативников также есть информация, что женщины причастны к аналогичным преступлениям в Могилеве, Гомеле и Орше.

Андрей Сосонко, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Я думаю, с учетом своих заслуг, они не отделаются минимальным наказанием. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 4 лет лишения свободы.

# общество

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