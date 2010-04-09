Две противотанковые мины обнаружены в центре Бишкека

Их нашли дворники, когда убирали следы ночных погромов. В настоящее время оба снаряда обезврежены.

Поступают сведения о новых пострадавших в беспорядках. С ранениями, в том числе огнестрельными, этой ночью госпитализированы более 70 человек. Самыми «горячими» точками для скорой помощи были районы с магазинами и рынками. Там во всю уже трое суток орудуют мародеры. Мобильные отряды милиции, армейский спецназ и народные дружины пытались навести порядок, иногда для разгона толпы применяли огнестрельное оружие.

В Кыргызстане сегодня и завтра – национальный траур по погибшим в массовых беспорядках 6 и 7 апреля. Уже прошли первые похороны. По последним данным в списке погибших – 76 фамилий. Сегодня же в Бишкек для встреч с новыми властями Кыргызстана прибыли представители ОДКБ.