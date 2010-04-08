Две немки попытались посадить на самолет тело скончавшегося родственника

66-летняя Гитта Ярант и 41-летняя Анке Анушич были задержаны в субботу в аэропорту Ливерпуля, когда регистрировали на рейс в Берлин 91-летнего Курта Вилли Яранта.

Пожилой мужчина сидел в солнечных очках на инвалидном кресле. У сотрудников аэропорта возникли опасения на счет его здоровья. Позднее выяснилось, что он мертв.

Женщины, которые приходились покойному женой и падчерицей, заявили, что думали, будто Ярант спит. По их словам, недавно его лечили в больнице от воспаления легких, а когда ему стало лучше, они решили отправиться в Германию. Страдавший болезнью Альцгеймера родственник был бледен, но не мертв, когда его привезли в аэропорт, настаивают Ярант и Анушич.

Предполагается, что тело доставили в аэропорт на такси. В автомобильной компании отказались комментировать инцидент, отметив, что он оказался для них «серьезным делом».

Ярант и Анушич подозревают в несвоевременном сообщении о смерти. Они были отпущены под залог, суд над ними должен состояться 1 июня, пишет Lenta.ru.