Две недели до полной готовности

Подготовка школ к новому учебному году завершается.

Уже к 20 августа учебные заведения должны показать себя во всей, восстановленной после каникул красе.

Строителей из средней школы №175 обещают проводить уже в ближайшие две недели. Пока не понятно, будут в этом классе изучать трудности перевода или алгебру, но парты со стульями уже готовы, и вместо старомодных занавесок на окнах современные жалюзи. На пришкольном участке еще не успел до конца вырасти газон, зато уже есть, где бегать будущим спортсменам.

Школа №175 - одна из восьми, которые откроются в стране 1 сентября. Преимущество учебных новостроек - энергосберегающее освещение. В школах постарше желтые светильники меняют на белые, но в этом году переоборудование коснется не всех школ.

В средней школе №159 в этом году почти везде обошлись косметическим ремонтом. Теперь считается, что она готова принимать учеников. Но до того ей самой предстоит держать экзамен перед комиссией Минобразования. Сессия для школ уже началась и продлится до середины августа.