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Две дистанции, тысячи медалей и роз: женский легкоатлетический забег пройдет в Минске 8 марта

07 марта 2017 17:21
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Новости Беларуси. 8 марта в полдень в столице состоится женский легкоатлетический забег. Массовый флешмоб начнется на проспекте Независимости. С самого утра здесь временно ограничат движение всех видов транспорта. С семи утра до двух часов дня от улицы Бобруйской, Московской и Свердлова, с 11.30 до двух – от Свердлова до Козлова.

Участницам предложат две дистанции – два и пять километров. Для финиширующих красавиц подготовили две тысячи медалей и роз. Победителей и призеров также ожидают денежные призы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # 8 Марта

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