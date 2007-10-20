Двадцать тысяч новоселов к концу 2008 года

Строительство нового жилого района <Брилевичи> в Минске идет полным ходом.

На массиве <ЭКС-Дружбы> уже появилась первая очередь многоэтажек, во дворах оборудованы детские площадки. Сейчас рабочие трудятся над подъездными дорогами к новому микрорайону. Подрядчики уверяют, что все объекты будут сданы в срок. Уже начались работы над очередными квадратными метрами в <Брилевичах>- 2 и -3.

И было сказано - да будет Дружба в Минске! И это будет новый жилой район с новенькими многоэтажками общей площадью 500 тысяч квадратных метров. Архитекторы начали работу - в проекте они запланировали не только панельные дома, но и прилегающую инфраструктуру - культурно-развелекательные и физкультурно-оздоровительные центры, многоуровневые паркинги, кафе-бары и еще много чего интересного и нужного для новоселов микрорайона. Спустя время проект начал воплощаться в жизнь. Изменение было одно - поменялось название, дружбы не стало, появился жилой массив <Брилевичи>.

20 тысяч новоселов к концу 2008 года, как и запланировано, получат ключики от своих апартаментов. А спустя год-два здесь проведут линию метрополитена.

