Двадцать дней, двадцать ночей и двадцать велосипедистов

Любители здоровой езды на свежем воздухе из Бельгии, Голландии, Франции и Испании уже побывали в Беловежской пуще, Жировичском монастыре и других красивейших местах Беларуси.

Они познакомились с природой, культурой и бытом белоруской деревни. Увидели народные танцы, ремесла и промыслы. Особое восхищение гостей вызвали блюда национальной кухни.



Даниэль Булинесс, испанский участник велопробега: "Я восхищен белорусской национальной кухней и гостеприимством белорусов. Нас очень тепло здесь принимают. Я обязательно приеду сюда еще раз. Может быть на велосипеде, а может быть поездом и автобусом. Хочу побывать в других красивых местах Беларуси, и узнать о вашей стране как можно больше."