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Два юбилея Бреста

25 июля 2009 14:06
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Отметить эти события власти решили весьма оригинально.

Брест празднует 990 лет с момента первого летописного упоминания в «Повести временных лет» и 65-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков.

Впервые в истории в городе над Бугом прошли совместные показательные выступления сводных почетных караулов всех родов войск Беларуси. Затем по областному центру проследовал кортеж молодоженов. А ровно в полдень горожан ожидал еще один сюрприз — открытие величественной скульптурной композиции. Ансамбль из шести исторических фигур — это почти тысячелетняя история Бреста в бронзе и своеобразное соединение героизма прошлого и величия настоящего.

# общество

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