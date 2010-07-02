Два ультрасовременных детских сада открылись сегодня в Минске

Около 400 мест для детей порадуют жителей новых микрорайонов — Лошица и Сухарево.

До конца года планируется построить еще шесть детских садов, а в ближайшие четыре года их количество возрастет на три десятка.

Детьми здесь займутся серьезно — будут их развивать, обучать и воспитывать. Тем более что все условия для этого есть. Даже для малышей с ограниченными возможностями здесь нет ограничений.

Наталья Денисеня, заведующая детским садом № 25:

Наполнить 190 мест у нас было несложно. На данный момент сад полностью укомплектован.

Дошколята и родители в Лошице сегодня также празднуют новоселье.

Бассейн, тренажерно-спортивный зал, компьютерно-игровой комплекс — уют и комфорт на высшем уровне. Наряду с оздоровлением и воспитанием, научат английскому, покажут азы эстетики — музыка и хореография в списке занятий. Кстати, строительство очередного сада в густонаселенном столичном микрорайоне Лошица начнется в следующем году.

Михаил Саванович, председатель Минского городского Совета депутатов:

Всего до конца года планируется построить 6 детских садов, а в ближайшие 4 года их количество увеличится более чем на 30. Мы готовы строить и строить. Главное, чтобы было для кого.

Ольга Юруть, Алина Змачинская, Сергей Курков, Андрей Дук, телекомпания СТВ.