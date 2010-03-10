Два стеклянных флакона с привидениями продали за 2000$ на интернет-аукционе в Новой Зеландии

По словам бывшей владелицы призраков, в сосудах – дух пожилого мужчины и девочки, которые весьма досаждали ей при жизни и после. Первый дух любил попугать обитателей дома. Второй – передвигал мебель, мяукал под кроватью и утаскивал тапочки.Научное доказательство тому, что внутри пузырьков со святой водой привидения, по словам экс-хозяйки, получить невозможно. Но после того, как духов поймали, жить в доме стало беззаботнее.