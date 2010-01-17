Два рыбака, разогревшись спиртным, один за другим провалились в полынью

На водохранилище Дрозды прошли совместные учения ОСВОДа и МЧС. Спасатели белорусского ОСВОДа готовятся к первой оттепели.

Для них это напряженное время, ведь лед становится особенно опасным. И хотя до весны пока далеко, поддерживать свой профессиональный уровень необходимо постоянно.

Разогревшись спиртным, вышли на лед, да только не рассчитали свои силы. Два рыбака один за другим провалились в полынью. Правда, на этот раз обошлось без реальных жертв. Обоих вытащили из водных оков спасатели.

Если более удачливого удалось вытащить буквально в считанные секунды, неудержавшегося на воде – только используя водолазное снаряжение. Причем реальность, как правило, намного прозаичней. До спасения доживает не каждый. Ведь к спасателям зачастую просто некому обратиться.

Андрей Метельский, руководитель внештатной водолазной спасательной службы Минского областного управления МЧС:

– Держась за лед, если соответственно человек одет, наверное, минут 20-30 сможет продержаться, можно будет оказать помощь. А если нет, если он ушел с головой, не удержался на поверхности, учитывая холодную погоду – буквально несколько минут.

Чаще всего под лед проваливаются именно любители тихой охоты. Известен случай, когда заложниками рыболовецкого азарта стали сразу несколько сотен человек. На одном из водоемов Брестской области от берега оторвало льдину 900 на 250 метров. В руки спасателей рыбаки, как правило, попадают вначале зимы и весной во время оттепели. В это время даже они сами от любимого удовольствия советуют отказаться.

Матвей Шутович, рыбак:

– По перволедью надо, чтобы лед был 5 см, а по последнему льду вообще сложно сказать: он кристаллический становится. Можно утонуть когда и 30, и 20 сантиметров толщина.

Дмитрий Ажевский, начальник караула:

– ОСВОД обычно дает информацию по толщине льда, когда можно, когда нельзя. Но у нас, скажем так, пренебрегают этим люди.

Толщина льда в этом году для многих стала поистине спасительной. Ушли на дно и погибли единицы. Однако самый опасный период – впереди. Уже в конце февраля – начале марта спасатели перейдут на усиленный режим дежурства. В это время весенний лед считают самым опасным.