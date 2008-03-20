Два праздника в один день отмечают в Иране

Сегодня - день весеннего равноденствия и иранский новый 1387-ой год.

2008-й по европейскому календарю оказался високосным, поэтому 21 марта, традиционная дата иранского Нового Года, пришлась на день раньше. По традиции на новогодние праздники многие тегеранцы покидают столицу, отправляясь на выходные в путешествие по стране. До воскресенья все государственные и частные учреждения закрыты. При этом неофициальные выходные продлятся около двух недель.

Глава белорусского государства поздравил президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и весь народ с праздником. Александр Лукашенко отметил динамичный характер развития связей между двумя странами и выразил уверенность, что белорусско-иранское сотрудничество имеет большое будущее.

