Два новых детских сада откроются 2 июля в Минске

Около 400 мест для детей порадуют жителей новых столичных микрорайонов.В целом же соотношение спроса и предложения на места в дошкольных учреждениях в последнее время выравнивается. В минувшем году в Беларуси открылись пять детских садов. А до конца этого – свое место на городских картах найдут еще около 10 дошкольных учреждений. Причем, прежде всего в них нуждаются новые микрорайоны, возведение которых нередко обгоняет инфраструктуру. Спрос увеличивает и рост рождаемости в стране.