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Два новых детских сада откроются 2 июля в Минске

02 июля 2010 08:00
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Около 400 мест для детей порадуют жителей новых столичных микрорайонов.В целом же соотношение спроса и предложения на места в дошкольных учреждениях в последнее время выравнивается. В минувшем году в Беларуси открылись пять детских садов. А до конца этого – свое место на городских картах найдут еще около 10 дошкольных учреждений. Причем, прежде всего в них нуждаются новые микрорайоны, возведение которых нередко обгоняет инфраструктуру. Спрос увеличивает и рост рождаемости в стране.
# общество # Детские сады в Беларуси

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