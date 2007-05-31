Два миллиона цветов - для столицы

В нынешнем году цветочное оформление Минска посвящено его 940-летию. Наряду с традиционным клумбами и "альпийскими горками" в каждом районе города вскоре появятся тематические панно с символикой предстоящего юбилея. Предприятия "Минскзеленстроя" постарались создать праздничное настроение при помощи небывалого количества тюльпанов и виол. Улицы, парки и площади также украсили петунии, агератум и сальвии. В этом году используется более 140 сортов цветочных растений.