Два избирательных участка по выборам президента Украины открыты в Беларуси

Состоящие на консульском учете, граждане соседней страны могут проголосовать в посольстве Украины в Минске и генконсульстве в Бресте.Активность, как говорят в избиркоме, здесь достаточно высокая. Первые желающие отдать свой голос за одного из 18 кандидатов пришли на участок уже в 8 утра. А тех, кто еще не имеет права голоса, здесь ждали подарки. Для участия в выборах необходим паспорт либо другой документ, подтверждающий гражданство Украины. В настоящее время на консульском учете в дипмиссии этой страны в Беларуси состоит более 11 тысяч человек. В 20.00 избирательные участки закроют свои двери, и начнется подсчет бюллетеней. После подведения итогов голосования, члены комиссии заполнят протокол.