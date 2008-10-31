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Два года условно

31 октября 2008 08:44
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Такой приговор вынес сегодня Ольге Ментюк суд Минского района. Супруга виновника ДТП на автотрассе Минск-Микашевичи Романа Ментюка признана виновной в том, что она допустила к управлению автомобилем лицо в нетрезвом состоянии. Суд также постановил взыскать с Ольги Ментюк два миллиона семьсот тысяч рублей, которые МВД затратило на розыск виновных, а также около девятисот девяноста тысяч рублей за лечение потерпевших. Эту сумму женщина должна возместить в течение месяца. В случае неуплаты будет наложен арест на её имущество. Суд оставил применённую ранее к Ольге Ментюк меру пресечения - подписку о невыезде.
# общество

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