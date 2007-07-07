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Два года со дня лондонских терактов

07 июля 2007 17:55
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7 июля 2005 года в результате трех взрывов в метро и подрыва автобуса погибли 56 человек. Ранения получили более 7 сотен. Вторая годовщина взрывов пришлась на крайне непростой для Великобритании период. Еще несколько дней назад действовал наивысший уровень террористической угрозы. Он был введен после несостоявшихся терактов в Лондоне и Глазго. И сегодня перед лондонским судом предстал первый подозреваемый в организации терактов в Лондоне и Глазго Биляль Абдула. Накануне британская полиция предъявила ему обвинения.
# общество

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