Два года со дня лондонских терактов

7 июля 2005 года в результате трех взрывов в метро и подрыва автобуса погибли 56 человек. Ранения получили более 7 сотен. Вторая годовщина взрывов пришлась на крайне непростой для Великобритании период. Еще несколько дней назад действовал наивысший уровень террористической угрозы. Он был введен после несостоявшихся терактов в Лондоне и Глазго. И сегодня перед лондонским судом предстал первый подозреваемый в организации терактов в Лондоне и Глазго Биляль Абдула. Накануне британская полиция предъявила ему обвинения.