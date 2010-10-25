Два эксперта ОБСЕ прибудут в Минск для ознакомления с материалами проверки по факту смерти журналиста Олега Бебенина

В прокуратуру Минской области пришло официальное подтверждение о прибытии 26 октября криминалиста и судмедэксперта.

Все материалы дела уже переведены на английский язык. Ген-прокуратура готова предоставить зарубежным специалистам всю необходимую информацию и полное содействие. Вплоть до эксгумации тела, если потребуется проведение дополнительных экспертиз.

Дунья Миятович, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ:

Приятно слышать то, что будут находиться в Беларуси эксперты-криминалисты, которые будут расследовать дело Бебенина. Они в этом, безусловно, разберутся. И, конечно, сам факт приглашения и меня, и экспертов – это очень хороший знак. Мы будем формировать свое суждение по результатам наших встреч здесь.