Два дивизиона с системой С-400 отравили на учения в Беларусь с Дальнего Востока

«Триумф» уже в дороге. Такая приставка у зенитных ракетных систем ПВО С-400. С российского Дальнего Востока два дивизиона с техникой отправляются в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Триумф» уже в дороге. Такая приставка у зенитных ракетных систем ПВО С-400. С российского Дальнего Востока два дивизиона с техникой отправляются в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооружение уже погружено на железнодорожные платформы, как указали в военном ведомстве страны-союзницы. Для предстоящих учений «Союзная решимость – 2022» из России также перебазируют 12 самолетов Су-35 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Учения пройдут с 10 по 20 февраля.