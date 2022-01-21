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Два дивизиона с системой С-400 отравили на учения в Беларусь с Дальнего Востока

21 января 2022 08:11
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«Триумф» уже в дороге. Такая приставка у зенитных ракетных систем ПВО С-400. С российского Дальнего Востока два дивизиона с техникой отправляются в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два дивизиона с системой С-400 отравили на учения в Беларусь с Дальнего Востока-1

Вооружение уже погружено на железнодорожные платформы, как указали в военном ведомстве страны-союзницы. Для предстоящих учений «Союзная решимость – 2022» из России также перебазируют 12 самолетов Су-35 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Два дивизиона с системой С-400 отравили на учения в Беларусь с Дальнего Востока-4

Учения пройдут с 10 по 20 февраля.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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