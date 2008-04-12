Два члена "морозовской" группировки до сих пор находятся в розыске

Об этом сообщил сегодня генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич. Напомним, приговор по первому делу "морозовцев".

Верховный суд вынес ещё в 2006 году. Затем последовали ещё два уголовных дела. В результате 46-ть членов банды получили от пяти до 20 лет лишения свободы.

Некоторые приговорены к смертной казни. В целом же, генеральный прокурор выразил озабоченность раскрываемостью преступлений в стране.



Кроме двоих "морозовцев" до сих пор не установлены лица, совершившие более 21 тысячи преступлений в первом квартале прошлого года. Достаточно сложной остаётся криминогенная обстановка в отдельных регионах. Бобруйский и Могилёвский районы по-прежнему занимают первые места по количеству преступлений.



Генеральный прокурор пообещал усилить надзор за исполнением всех видов законодательства. Главными недоработками он назвал формальный подход и отсутствие должного контроля за исполнением прокурорских актов на местах. Теперь региональные прокуроры должны лично посещать объекты на подконтрольной территории.



