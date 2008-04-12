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Два члена "морозовской" группировки до сих пор находятся в розыске

12 апреля 2008 17:56
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Об этом сообщил сегодня генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич. Напомним, приговор по первому делу "морозовцев".

Верховный суд вынес ещё в 2006 году. Затем последовали ещё два уголовных дела. В  результате 46-ть членов банды получили от пяти до 20 лет лишения свободы.
Некоторые приговорены к смертной казни. В целом же, генеральный прокурор выразил озабоченность раскрываемостью преступлений в стране.

Кроме двоих "морозовцев" до сих пор не установлены лица, совершившие более 21 тысячи преступлений в первом квартале прошлого года. Достаточно сложной остаётся криминогенная обстановка в отдельных регионах. Бобруйский и Могилёвский районы по-прежнему занимают первые места по количеству преступлений.

Генеральный прокурор пообещал усилить надзор за исполнением всех видов законодательства. Главными недоработками он назвал формальный подход и отсутствие должного контроля за исполнением прокурорских актов на местах. Теперь региональные прокуроры должны лично посещать объекты на подконтрольной территории.


 

# общество

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