Два бездомных венгра могут получить состояние в 4 миллиарда фунтов стерлингов

Злот и Геза Пелади, обитающие в пещере на окраине Будапешта, зарабатывают, собирая на улице мусор и тряпье.

Неожиданно они узнали от волонтеров, которые помогают бездомным в венгерской столице, что в немецком городе Баден-Вюртенберге скончалась их бабушка по материнской линии и оставила огромное состояние в 4 миллиарда. По счастливой случайности волонтеры оказались связаны с адвокатами почившей бабушки, сообщает «Народная газета».

По немецким законам претендовать на наследство могут прямые наследники, а это – братья Пелади и дочь покойной, которая живет в США.

Сейчас братья оформляют документы: копию свидетельства о смерти матери и доказательство родства с бабушкой.

Официальный представитель семьи Пелади убежден: нет никаких сомнений, что бродяги – законные наследники, но не называет фамилии усопшей, чтобы не будоражить общественность. Еще несколько формальностей и астрономическая сумма попадет к бездомным.