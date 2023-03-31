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Душ впечатлений и настоящая русская банька. Что ещё включает комплекс саун в «Ружанском»?

31 марта 2023 07:29
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Отправляемся в комплекс бань и саун. Первое, что я выбрала для посещения, – это турецкая баня.

Душ впечатлений и настоящая русская банька. Что ещё включает комплекс саун в «Ружанском»?-1

Отличная альтернатива для тех, кто не переносит высоких температур. Парильня с теплыми лежаками, приглушенным светом и звездным небом погружает нас в сказку и восстанавливает силы после напряженного дня. Из-за высокой влажности воздуха здесь дышится легко. А мягкий пар увлажняет и очищает кожу, а также улучшает качество волос.

Душ впечатлений и настоящая русская банька. Что ещё включает комплекс саун в «Ружанском»?-4

Ну что, ребята, вы уже немножко прогрелись? А теперь пойдем попаримся в настоящую русскую баню.

Душ впечатлений и настоящая русская банька. Что ещё включает комплекс саун в «Ружанском»?-7

Русская баня. Именно она ассоциируется с веником. Веник – это отличный массажер для тела. Благодаря похлопываниям усиливается потоотделение, что позволяет выводить шлаки и токсины из организма.

Душ впечатлений и настоящая русская банька. Что ещё включает комплекс саун в «Ружанском»?-10

А сейчас мы находимся в финской сауне с ониксом. Вы только посмотрите на этот необычный камень. Как оказалось, не зря его используют в отделке бань и саун. Он успокаивает и избавляет нас от ненужных мыслей.

Душ впечатлений и настоящая русская банька. Что ещё включает комплекс саун в «Ружанском»?-13

А если вам и этого показалось мало, то добро пожаловать на кушетки-шезлонги с подогревом. Они отделаны керамической мозаикой, что мысленно переносит нас на морское побережье. А основание, кстати, сделано из янтаря. Поэтому побережье, вероятнее всего, будет балтийским.

Душ впечатлений и настоящая русская банька. Что ещё включает комплекс саун в «Ружанском»?-16

Меня еще ждет душ впечатлений. Это место, которое подарит вам неповторимую гамму чувств и эмоций – от тропического дождя до карибского шторма. Я снимаю микрофон и иду наслаждаться душем.

*На правах рекламы.

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