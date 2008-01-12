Духовная награда представителю братской церкви

Митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию, который находится с визитом в Беларуси, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет сегодня вручит орден имени святителя Кирилла Туровского 1-ой степени. Напомним, накануне на Рождественском вечере Митрополиту Амфилохию вручили диплом почетного доктора Института теологии БГУ. Во время визита Владыка Амфилохий посетит часовню святого пророка Илии, минский Дом милосердия и Всехсвятский приход, а также Свято-Духов кафедральный собор и другие культовые объекты Белорусской православной церкви.