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Духовная награда представителю братской церкви

12 января 2008 09:22
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Митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию, который находится с визитом в Беларуси, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет сегодня вручит орден имени святителя Кирилла Туровского 1-ой степени. Напомним, накануне на Рождественском вечере Митрополиту Амфилохию вручили диплом почетного доктора Института теологии БГУ. Во время визита Владыка Амфилохий посетит часовню святого пророка Илии, минский Дом милосердия и Всехсвятский приход, а также Свято-Духов кафедральный собор и другие культовые объекты Белорусской православной церкви.
# общество

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