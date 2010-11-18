Дуэт «Александра и Константин»: Каждая уважающая себя группа старается исполнить что-то из репертуара «Песняров»

Имя, которое стало знаковым для советской и белорусской музыкальной культуры. На сцене Дворца Республики – концерт, посвященный юбилею Владимира Мулявина. В проекте телекомпании СТВ самые знаменитые композиции легендарного артиста, которые и сегодня не утратили актуальности. Запланированы и премьеры.

Говорят, человек жив, пока жива память о нем. Золотой фонд творчества Владимира Мулявина не подлежит обесцениванию. Душевные мелодии, чистые голоса и атмосферу искренности, свойственные именитому Песняру, обещают воссоздать на сцене Дворца Республики белорусские исполнители.

«Вероника», «Александрина», «Алеся». Из всего именного репертуара Владимира Мулявина Александра и Константин выбрали «У поли вярбу».

Александра и Константин, артисты:

Каждая уважающая себя группа, каждый коллектив, старается исполнить что-то из репертуара «Песняров». Вот мы, к примеру, выбрали мелодичную лиричную песню «А ў полі вярба».

Лирика в стиле рок на сцене. Мулявинские «Калядачкі» зазвучат в новом исполнении. Олег Хоменко придал особый колорит фольклорным традициям.

Олег Хоменко, руководитель группы «Палац»:

Спадчына Песняроў надзвычай багатая. Вяртацца, узгадваць тое, што яны рабілі, для ўсіх карысна. Я раю ўсім пераслухаць і ўзгадаць што вам бліжэй на сёняшні момант.

К юбилею известного мастера легендарный коллектив подготовил премьеру. Белорусский государственный ансамбль «Песняры» в этот вечер представляет новую программу «Шчаслівыя» на слова поэта-песняра Янки Купалы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Песни, которые сегодня прозвучат, написаны, рождены в коллективе. Сегодня наши ребята будут дебютировать в качестве композиторов. Это тоже очень волнительно.

Его имя стало бесспорным знаком качества белорусской музыкальной культуры. Песни, созданные Мулявиным, и сегодня не утратили актуальности. Зрители телеканала СТВ в этом смогут убедиться лично. Эфир телеверсии вечера, посвященного юбилею Владимира Мулявина, запланирован на девятое января следующего года.

Музыкальная акция телекомпании СТВ — концерт, посвященный творчеству Владимира Мулявина