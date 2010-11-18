Дуэт «Александра и Константин»: Каждая уважающая себя группа старается исполнить что-то из репертуара «Песняров»

Говорят, человек жив, пока жива память о нем. Золотой фонд творчества Владимира Мулявина не подлежит обесцениванию. Душевные мелодии, чистые голоса и атмосферу искренности, свойственные именитому Песняру, обещают воссоздать на сцене Дворца Республики белорусские исполнители.
«Вероника», «Александрина», «Алеся». Из всего именного репертуара Владимира Мулявина Александра и Константин выбрали «У поли вярбу».
Александра и Константин, артисты:
Каждая уважающая себя группа, каждый коллектив, старается исполнить что-то из репертуара «Песняров». Вот мы, к примеру, выбрали мелодичную лиричную песню «А ў полі вярба».
Лирика в стиле рок на сцене. Мулявинские «Калядачкі» зазвучат в новом исполнении. Олег Хоменко придал особый колорит фольклорным традициям.
Олег Хоменко, руководитель группы «Палац»:
Спадчына Песняроў надзвычай багатая. Вяртацца, узгадваць тое, што яны рабілі, для ўсіх карысна. Я раю ўсім пераслухаць і ўзгадаць што вам бліжэй на сёняшні момант.
К юбилею известного мастера легендарный коллектив подготовил премьеру. Белорусский государственный ансамбль «Песняры» в этот вечер представляет новую программу «Шчаслівыя» на слова поэта-песняра Янки Купалы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Вячеслав Шарапов, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Песни, которые сегодня прозвучат, написаны, рождены в коллективе. Сегодня наши ребята будут дебютировать в качестве композиторов. Это тоже очень волнительно.
Его имя стало бесспорным знаком качества белорусской музыкальной культуры. Песни, созданные Мулявиным, и сегодня не утратили актуальности. Зрители телеканала СТВ в этом смогут убедиться лично. Эфир телеверсии вечера, посвященного юбилею Владимира Мулявина, запланирован на девятое января следующего года.
Музыкальная акция телекомпании СТВ — концерт, посвященный творчеству Владимира Мулявина