Дублер МКАД намерены построить за два года

Второе минское полукольцо соединит магистральные направления на Москву с дорогой на Гродно, Польшу, Калининград и Вильнюс.

И сегодня же открыт участок дороги Р-58 Минск- Калачи- Мядель. Его строительство проходило в рамках программы по созданию комфортных выходов из столицы.

К слову, только в этом году в Беларуси на развитие дорог направлено свыше 600 миллиардов рублей. Учитывая геоположение Беларуси, каждый метр обновлённых магистралей принесёт доход. Ведь интенсивность движения на отдельных участках белорусских дорог достигает 10 тысяч автомобилей в сутки. Только транзит, по расчетам Министерства транспорта и коммуникаций в 2009 году принесёт около 2 миллиардов долларов доходов.

В ближайшие пять лет все дороги республики обеспечат твёрдым покрытием. А к чемпионату мира по хоккею в 2014 году в Минске появится 8 транспортных развязок.