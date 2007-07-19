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ДТП в Гомеле стало причиной смерти двух человек

19 июля 2007 10:32
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В аварии, которая произошла накануне в областном центре, пострадали пять пешеходов.

Пожилая женщина погибла на месте, 13-летняя девочка умерла поздно вечером в городской больнице скорой помощи. В настоящее время в реанимации по-прежнему находится 30-летняя гомельчанка. Еще одна женщина и ее 9-летний сын также - в областной клинической больнице.

Полугрузовой автомобиль "Ивеко-Фиат" столкнулся с легковой "Волгой" на оживленном перекрестке. Развернувшийся от удара грузовик бортом задел пешеходов, которые на "зеленый свет" переходили проезжую часть. В настоящее время проводится расследование ДТП, устанавливаются виновные.

# общество

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