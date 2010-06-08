Дружба однокурсников на СТВ

«Дружба крепкая не расклеится и не сломается». Особенно если вас связывает студенчество в прошлом и общая работа в настоящем.

Руководитель программы «Утро. Студия хорошего настроения» Наталья Надольская и заместитель директора дирекции художественных программ Екатерина Забенько - лучшие подруги по жизни. Вместе учились на журфаке, готовились к экзаменам, ходили в походы, веселились. А теперь работают в одном кабинете.

Екатерина Забенько:

Серьезных поводов у нас ругаться не было. У нас не было денег, мы очень скромно жили, ни у кого не было богатых родителей, ни у кого не было машин.

Наталья Надольская:

Когда мы учились на четвертом курсе, мы уже тогда планировали, как мы будем поддерживать отношения в будущем. Мы вместе отмечали все праздники, готовились к сессиям, вместе писали шпаргалки. Тогда было принято судьбоносное решение: мы решили идти работать в одно место. Мы развивались одновременно. В одно время у нас появились мобильные телефоны, машины, проекты. Никто не отставал, потому что нужно было догонять подруг.

Екатерина Забенько:

С Наташей поругаться было невозможно. Я смеялась и говорила: «А если я подойду к тебе и скажу, что ты плохая женщина?» Она отвечала: «Успокойся, ты перенервничала. Тебе наверное плохую оценку поставили на паре». В общем вывести ее из себя было невозможно. А вот сейчас она нервничает гораздо больше - должность обязывает.

Лучшие подруги уверены, такая дружба предписана свыше.

Екатерина Забенько:

Мы вместе пришли на СТВ. В какое-то время мы разошлись по разным дирекциям, даже по разным офисам телеканала СТВ. И все равно судьба вывернулась таким образом, что две близкие подруги живут рядом на соседних улицах и работают в одном кабинете.

Редактор программы «Утро. Студия хорошего настроения» Екатерина Рогач также училась на одном курсе с Натальей Надольской и Екатериной Забенько. И сейчас все втроем работают в одном кабинете.

Екатерина Рогач:

Помимо того что мы дружим и вместе работаем, мы умеем соблюдать субординацию, так получилось, что кто-то из нас стал начальником, кто-то не стал — это не важно. У нас нет совершенно никаких проблем, чтобы выполнить распоряжение однокурсницы.

Екатерина Забенько:

Надольская, это ты на работе такая крутая! А для меня, как ты была Надолей с первого курса, так до сих пор Надолей и осталась!