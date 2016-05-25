Древнее поселение Х века обнаружили при строительстве второй кольцевой дороги

Новости Беларуси. Во время строительства второй кольцевой дороги в Дзержинском районе ученые обнаружили древнее поселение 10-го века. После детального осмотра место в деревне Василевщина, возможно, станет эталонным памятником славянской культуры. Ценные находки, которые до сих пор были скрыты под землей, дополнят страницы истории новыми сведениями о быте и традициях предков.

Кстати, во время строительства второй кольцевой дороги специалистами исследовано свыше 20 археологических объектов. Поиски артефактов продолжаются и сейчас, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.