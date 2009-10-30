DreamWorks экранизирует биографию Гершвина

Студия Стивена Спилберга DreamWorks снимет биографический фильм про американского композитора Джорджа Гершвина. Режиссер проекта пока не определен.

Сценарий проекта написал Дуг Райт), который работал над «Мемуарами гейши». Продюсировать картину будут Марк Платт, участвовавший в работе над кинокомиксом «Особо опасен», голливудским дебютом Тимура Бекмамбетова, а также певец и пианист Майкл Файнстайн.

Файнстайн является экспертом по Гершвину. В начале своей карьеры он провел шесть лет, каталогизируя архивы Айры и Джорджа Гершвин, хранившиеся в доме Айры. Кроме того, он записал несколько альбомов с музыкой Гершвина.

Когда предполагается начать съемки фильма и кого DreamWorks хочет пригласить на роль Джорджа Гершвина, пока неизвестно. OpenSpace.ru сообщает, что проект будет сделан в одной стилистике с байопиком Мартина Лютера Кинга, который DreamWorks запустила в производство в мае.