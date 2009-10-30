DreamWorks экранизирует биографию Гершвина

Сценарий проекта написал Дуг Райт), который работал над «Мемуарами гейши». Продюсировать картину будут Марк Платт, участвовавший в работе над кинокомиксом «Особо опасен», голливудским дебютом Тимура Бекмамбетова, а также певец и пианист Майкл Файнстайн.
Файнстайн является экспертом по Гершвину. В начале своей карьеры он провел шесть лет, каталогизируя архивы Айры и Джорджа Гершвин, хранившиеся в доме Айры. Кроме того, он записал несколько альбомов с музыкой Гершвина.
Когда предполагается начать съемки фильма и кого DreamWorks хочет пригласить на роль Джорджа Гершвина, пока неизвестно. OpenSpace.ru сообщает, что проект будет сделан в одной стилистике с байопиком Мартина Лютера Кинга, который DreamWorks запустила в производство в мае.