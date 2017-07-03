Драники, мочанка с блинами, форель с овощами: праздник национальной культуры и кухни проходит в Могилеве

Новости Беларуси. Со вкусом в буквальном смысле этого слова День Независимости отмечают в Могилеве. Здесь проходит большой праздник национальной культуры и кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям предложили более сотни блюд. Одних только драников – более 10 видов. Кроме того, в меню традиционные блины, мочанка и различные соления. Любители вкусно поесть могут отведать и гастрономические шедевры – утку в кисло-сладком соусе и форель, запеченную с овощами.

Екатерина Фурсова, житель города:

Очень понравился праздник, такое настроение задорное создается. Можно много чего выбрать, посмотреть. Я драники очень сильно люблю – настоящее белорусское блюдо. Купила, сейчас буду пробовать. По запаху просто фантастические!

Анастасия Тиханова, официант кафе:

В нашем кафе самое популярное блюдо – это мочанка с блинами: очень сытная, некаллорийная и пользуется большим спросом.