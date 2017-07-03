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Драники, мочанка с блинами, форель с овощами: праздник национальной культуры и кухни проходит в Могилеве

03 июля 2017 13:44
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Новости Беларуси. Со вкусом в буквальном смысле этого слова День Независимости отмечают в Могилеве. Здесь проходит большой праздник национальной культуры и кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Драники, мочанка с блинами, форель с овощами: праздник национальной культуры и кухни проходит в Могилеве -1

Гостям предложили более сотни блюд. Одних только драников – более 10 видов. Кроме того, в меню традиционные блины, мочанка и различные соления. Любители вкусно поесть могут отведать и гастрономические шедевры – утку в кисло-сладком соусе и форель, запеченную с овощами.

Драники, мочанка с блинами, форель с овощами: праздник национальной культуры и кухни проходит в Могилеве -4

Драники, мочанка с блинами, форель с овощами: праздник национальной культуры и кухни проходит в Могилеве -6

Екатерина Фурсова, житель города:
Очень понравился праздник, такое настроение задорное создается. Можно много чего выбрать, посмотреть. Я драники очень сильно люблю – настоящее белорусское блюдо. Купила, сейчас буду пробовать. По запаху просто фантастические!

Драники, мочанка с блинами, форель с овощами: праздник национальной культуры и кухни проходит в Могилеве -9

Анастасия Тиханова, официант кафе:
В нашем кафе самое популярное блюдо – это мочанка с блинами: очень сытная, некаллорийная и пользуется большим спросом.

Драники, мочанка с блинами, форель с овощами: праздник национальной культуры и кухни проходит в Могилеве -12

Драники, мочанка с блинами, форель с овощами: праздник национальной культуры и кухни проходит в Могилеве -14

Сергей Насытко, житель Могилева:
Сегодня великолепный день – День Независимости нашего государства. Естественно, в городе торжественная обстановка, праздничное настроение.

# общество # Фотофакт # День Независимости

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