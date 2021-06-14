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Дозы второго компонента «Спутник V» доставлены во все регионы Беларуси

14 июня 2021 06:25
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вакцинация от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Минздрав получил из России разрешение на использование 180 тысяч доз второго компонента «Спутник V».

Дозы второго компонента «Спутник V» доставлены во все регионы Беларуси-1

Партии вакцины доставлены во все регионы. Расширяется и список прививочных пунктов. 14 июня такие начнут работу в 11 больницах Минска. Они оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований холодовой цепи.

Сделать прививку смогут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт.

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# Вакцинация # общество # Фотофакт

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