Дозы второго компонента «Спутник V» доставлены во все регионы Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вакцинация от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Минздрав получил из России разрешение на использование 180 тысяч доз второго компонента «Спутник V».

Партии вакцины доставлены во все регионы. Расширяется и список прививочных пунктов. 14 июня такие начнут работу в 11 больницах Минска. Они оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований холодовой цепи.

Сделать прививку смогут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт.

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