«Дожинки-2009»: постскриптум

Праздник закончился, но настроение осталось. В Кобрине завершился масштабный фестиваль – «Дожинки-2009».

Лидия Ивановна и Мария Степановна с самого утра колесят по городу. Полвека они живут в Кобрине, одном из древнейших городов республики. Но теперь отмечают, райцентр изменился. Не ожидали пенсионерки, что на восьмом десятке увидят настоящих звезд эстрады.

В городе были семикилометровые ярмарки, праздник хлеба, город мастеров. На два дня Кобрин превратился в сплошную сценическую площадку. Горожане и гости города едва успевали уследить за праздничным водоворотом.

Официальные мероприятия завершились вчера. Но на улицах по-прежнему многолюдно. Горожане не перестают удивляться красоте родного райцентра. Современному парку с собственным амфитеатром, асфальтированным улицам. Площади, которая не только приобрела новый статус пешеходной, но и уже стала местным арбатом.

Десятки людей сегодня устремились на набережную, чтобы не только изучить маршрут променадов, но и познакомиться с новой ледовой жемчужиной. Ощутить ледовое притяжения намерены и стар и млад. А вот мастер спорта международного класса Татьяна Гребенчук уверена, такой небольшой городок, но с хорошей спортивной базой, способен готовить настоящих олимпийцев.

Сегодня в Кобрине проживает более 50 тысяч человек. Но город так динамично развивается, что по оценкам экспертов его территория уже к 2015 году увеличится в 1,5 раза. А многие уже вовсе приписывают городу статус культурного центра.

А тем временем, новые часы отсчитывают новую историю города, в которой ещё много ярких страничек и праздников. Один из них уже на носу – открытие аквапарка.