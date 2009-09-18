Дожинки-2009

В этом году фестиваль принимает один из старейших городов Брестской области - Кобрин.

По традиции в первый день торжества состоится церемония вручения вторых и третьих премий соревнования комбайнеров.

В городе работают ярмарки-продажи и летние кафе. Длина торговых рядов - более 7 километров. Желающие могут посетить ярмарку ремесел, а также «Праздник хлеба» - демонстрацию дожиночных композиций из снопов пшеницы и ржи.

В течение дня на четырех сценических площадках пройдут выступления лучших творческих коллективов области. Вечером на главной концертной площадке «Дожинок-2009» состоится праздничный концерт артистов белорусской эстрады. Завершит программу первого дня красочный фейерверк.