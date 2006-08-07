Дождь не подмочит репутацию жилищно-эксплуатационных служб

7 августа в Мингорисполкоме говорили о темпах ремонта кровли. Жилищно-эксплуатационные службы готовы оперативно реагировать на обращения граждан по поводу протекающих крыш. За выходные дни поступило более 360 заявок от жильцов. Однако за последние три года коммунальщики выполнили норматив: 10% отремонтированных по плану крыш и 300 тысяч квадратных метров подготовленной к зиме кровли. Погодные условия - естественное препятствие в работе. В управлении жилищно-коммунального хозяйства города прогнозируют рост обращений граждан.

За прошедшие выходные в Минске выпало 40% осадков от месячной нормы. Но на жизнь столицы это, в целом, не повлияло. В некоторых районах города произошло кратковременное отключение электроэнергии, но аварии были ликвидированы в течение часа. Сложно пришлось автовладельцам. Плохая видимость и скользкая дорога стали причиной дорожно-транспортных происшествий.