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Дождь не подмочит репутацию жилищно-эксплуатационных служб

07 августа 2006 12:07
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7 августа в Мингорисполкоме говорили о темпах ремонта кровли. Жилищно-эксплуатационные службы готовы оперативно реагировать на обращения граждан по поводу протекающих крыш. За выходные дни поступило более 360 заявок от жильцов. Однако за последние три года коммунальщики выполнили норматив: 10%  отремонтированных по плану крыш и 300 тысяч квадратных метров подготовленной к зиме кровли.  Погодные условия - естественное препятствие в работе. В управлении жилищно-коммунального хозяйства города прогнозируют рост обращений граждан.
За прошедшие выходные в Минске выпало  40% осадков  от  месячной нормы.  Но на  жизнь столицы это, в целом, не повлияло. В некоторых районах города произошло кратковременное отключение электроэнергии, но аварии были ликвидированы в течение часа. Сложно пришлось автовладельцам. Плохая видимость и скользкая дорога стали причиной дорожно-транспортных происшествий.
# общество

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