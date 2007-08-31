Дожали на хлебной ниве и ударили по граниту науки

К началу учебного года сельскохозпредприятия Шарковщинского района Витебской области подарили детям из малообеспеченных семей "набор начинающего школьника".

250 учеников получили костюмы, обувь и канцелярские товары. Не поскупились аграрии и на презенты для школ: их укомплектовали спортинвентарем, мебелью, аудио и видеоаппаратурой.

Бельдужской средней школе в этом году подшефное сельхозпредприятие подарило аквариум и спортивный инвентарь. Но на этом подарки к новому учебному году не закончились. 13 СПК района не обделили вниманием ни одну из 28 школ региона. Школьную форму, обувь и весь необходимый инвентарь получили 108 малообеспеченных семей.

В конце учебного года руководители сельхозпредприятий поощрят лучших учеников района. Денежная премия ребятам, как стимул для дальнейшего самосовершенствования.

