Достучаться до небес: в столице начали возводить первый небоскреб

Это элитный жилой дом на пересечении улиц Тимирязева и Кальварийская. Высота — 132 метра.

2000 кубометров бетона и 320 тонн арматуры. Бетонные реки и железные берега самого высокого здания столицы заливают с космической скоростью. Через несколько дней парусообразный фундамент должен окончательно пришвартоваться к белорусскому берегу. Кстати найти тот самый берег было непросто. Наши грунты отличаются от Нью-Йорка и Токио. Во многом поэтому архитекторы долго не решались на незнакомую высоту.

— В данном месте грунты соответствуют всем показаниям и высотное здание будет стоять уверенно, — уверяет Павел Подило, генеральный директор строительной организации.

Первый в столице небоскреб — бизнес-центр из двух зданий. Одно из них — элитный жилой дом высотой 132 метра — построят уже через два года. Кроме уютных квартир здесь разместятся фитнес-центр, парикмахерская, салон красоты, ресторан и подземный паркинг. Совместный белорусско-российский проект обойдется в 35 млн. долларов. Несложно представить и цену квартиры. Однако, несмотря на кругленькую сумму половина жилья еще до начала строительства нашла своих жильцов.

Гонку по вертикали продолжают и другие небоскребы. Сейчас строятся бизнес-центр и двадцатисемиэтажный дом на проспекте Победителей. А к 2020 году в столице появится «Минск-сити» с самыми современными домами, гостиницами, офисами. Воздушных замков специалисты не строят, а вот экономический эффект ожидают. Земля стоит дорого, а значит, надо расти не вширь, а ввысь.

— В центре Минска уже построен ряд домов высотной архитектуры от десяти до семнадцати этажей. Они не изменили облик Минска, а наоборот, украсили его своей современной архитектурой. Высотные здания будут присутствовать, потому что это перспективный метод строительства города Минска, — отметил Сергей Киселев, генеральный директор «Минск-сити».

У строителей есть традиция: при закладке фундамента оставлять там монетки. Вот и это здание не стало исключением. 30 монет, по одной на каждый этаж. Чтобы первая в Беларуси высотка была красивая как небо и прочная, как земля.