Прямой эфир

Достоверность таможенных деклараций будет проверять компьютер

13 августа 2008 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
До конца года всех экспортёров Беларуси переведут на систему электронного декларирования.

К 2009 году по ней будут работать все субъекты хозяйствования республики. По мнению руководства Таможенного комитета страны, новая система декларирования позволит сократить время перемещения товара через границу и ускорит принятие оперативный решений. Она также устранит предпосылки для  создания  "серых схем"  и  коррупции, так как исключает личный  контакт декларанта и инспектора.

"Я без преувеличения могу сказать, что этот вопрос  - новая эпоха в развитии таможенного дела РБ, - отмечает Александр Шпилевский – председатель Государственного таможенного  комитета. -  Мы столкнулись с серьезной проблемой. При увеличении ВЭД на 60%, перемещение через границу каждый год увеличивается на 30% . Только в первом полугодии этого года  на 70%. Мы  сейчас стали  перед вопросом: как решать эту проблему. Увеличивать количество сотрудников, либо  внедрять новые  технологии".

Систему электронного декларирования сегодня презентовали руководителям крупнейших предприятий Беларуси. В рамках работы заседаний "общественного совета", вот уже три года белорусская таможня согласовывает со своими партнерами изменения в своей нормативно-правовой базе.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 августа 2008 13:47

Правовая культура белорусских СМИ за последние годы кардинально повысилась

13 августа 2008 11:36

К концу этого года все поликлиники Минска будут записывать к врачу через Интернет

12 августа 2008 17:59

73 новых детских сада будут построены за пять лет в Беларуси