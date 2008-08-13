Достоверность таможенных деклараций будет проверять компьютер

До конца года всех экспортёров Беларуси переведут на систему электронного декларирования.

К 2009 году по ней будут работать все субъекты хозяйствования республики. По мнению руководства Таможенного комитета страны, новая система декларирования позволит сократить время перемещения товара через границу и ускорит принятие оперативный решений. Она также устранит предпосылки для создания "серых схем" и коррупции, так как исключает личный контакт декларанта и инспектора.

"Я без преувеличения могу сказать, что этот вопрос - новая эпоха в развитии таможенного дела РБ, - отмечает Александр Шпилевский – председатель Государственного таможенного комитета. - Мы столкнулись с серьезной проблемой. При увеличении ВЭД на 60%, перемещение через границу каждый год увеличивается на 30% . Только в первом полугодии этого года на 70%. Мы сейчас стали перед вопросом: как решать эту проблему. Увеличивать количество сотрудников, либо внедрять новые технологии".



Систему электронного декларирования сегодня презентовали руководителям крупнейших предприятий Беларуси. В рамках работы заседаний "общественного совета", вот уже три года белорусская таможня согласовывает со своими партнерами изменения в своей нормативно-правовой базе.

