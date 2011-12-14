Достопримечательности Минска: новый имидж города

В конце ноября прошел II Международный форум «Имидж Республики Беларусь: стратегия развития». Пожалуй, самой интригующей его частью стал конкурс по разработке творческой концепции продвижения городов и регионов республики.

Из шести финалистов трое представляли Минск. По словам членов жюри, все проекты заслуживают воплощения в жизнь. А это значит, что в ближайшем будущем город сможет предложить туристам еще больше интересной подарочной продукции. Полтора года назад, до того как стартовал проект «Сувениры Беларуси», из нашей страны везли разве что соломенные куклы и фигурки зубров. Сегодня в продаже широкая линейка магнитов, блокнотов, открыток, стикеров с национальным характером, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Малишевский, менеджер проекта «Сувениры Беларуси»:

Мы разработали для Минска концепцию, уже продаются открытки, в которых Минск рассказывает о себе от первого лица. Они всегда будут напоминать туристу о том городе, где он провёл время.

«Я не борюсь за чистоту, просто не мусорю! На моих улицах уютно днем и безопасно ночью! Я не советский, я ностальгический! Я не в сердце Европы, я и есть ее сердце!» — таким предстает Минск на сувенирной продукции авторов проекта. И кто после этого осмелится сказать, что белорусская столица ничем не примечательна?

«Город-мечта» — таким видят Минск еще одни финалисты конкурса. Их проект так и называется «ДостоприМЕЧТАтельности» — необычные объекты, которые добавят шарма нашей столице. Красная лестница на Манхэттене, Музей сновидений в Петербурге, граффити Бэнкси на улицах Бристоля — список альтернативных достопримечательностей в разных городах мира можно продолжать. Минск ничем не хуже.

Сергей Лапуть, менеджер проекта «ДостоприМЕЧТАтельности Минска»:

Можно использовать силы природы. Допустим, мы делаем аллею «Музыка города»: мы устанавливаем какие-то конструкции, которые будут клёво выглядеть, украшаем их — колокольчиками, звенящими палочками. И при любом дуновении ветра это всё оживает и начинает звучать.

Дарья Лобань, менеджер проекта «ДостоприМЕЧТАтельности Минска»:

Интерактивная инсталляция пин-арт — есть пин-арт сувениры, к которым можно приложить руку и они создают определённую форму. Мы предлагаем это сделать в глобальном масштабе и расставить на улицах города огромные планшеты для пин-арта, с которыми могут взаимодействовать прохожие.

Примером нестандартного памятника может стать Арка желаний в Ботаническом саду. Любое желание, загаданное под ее сводами, обязательно сбудется.

Возле одного из музеев предполагается установить необычную скульптуру в виде двух огромных линз. Между ними разместится крошечная спичка с изображением Минска XXII века.

А в парке Горького, если проект воплотится в жизнь, появятся необычные скамейки! Ночью с приходом влюбленной парочки свет над ними будет гаснуть, чтобы оставить наедине. Действительно, о таких достопримечательностях можно мечтать!

А не заблудиться во всем многообразии объектов, которые в Минске нужно будет обязательно посмотреть, поможет «мобильный путеводитель». Авторы проекта — студенты факультета международных отношений БГУ. Они много путешествуют и пришли к выводу, что пользоваться в поездках бумажными картами и путеводителями неудобно. В качестве альтернативы предложили мобильный телефон. Проект уже работает в окрестностях площади Свободы.

Екатерина Семенова, автор проекта «Мобильный путеводитель»:

В телефоне должен быть GPS-навигатор, доступ к интернету и специальное приложение. Если вы стоите рядом с ратушей, вам будет доступен аудиокомментарий к этому объекту. Вы можете обходить ратушу, двигаться вокруг неё — главное, чтобы вы находились в рамках этого «контура».

Планируется весь город разделить на подобные «контуры», и таким образом обычная прогулка минчан и гостей столицы сможет превратиться в настоящую экскурсию. Подобные мобильные приложения уже используются во многих туристических центрах Европы и США. С внедрением проекта Минск приблизится к высоким мировым стандартам туристического сервиса.