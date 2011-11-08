Достаточно одной заявки - и по требуемому маршруту в Минске будет курсировать автобус для инвалидов

Гость программы «Большой город» директор ГУ «Столичный транспорт и связь» - Валерий Шкуратов.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Для лиц с ограниченными возможностями мы закупаем автобусы, которые имеют сплошной низкий уровень пола. Для лиц, которые передвигаются на инвалидных колясках, мы закупаем специальные автобусы, которые оборудованы аппарелью. Каждый четвертый автобус оборудован для перевозки инвалидов. В таких автобусах имеются крепления для инвалидных колясок.

Если имеется заявка на конкретный маршрут, мы вводим в расписание этот вид транспорта и размещаем информацию на остановочных пунктах. Достаточно одной заявки.