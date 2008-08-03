ДОСААФ продемонстрировало новые подходы и способы обучения водителей

В одной из автошкол прошел специализированный семинар. Участие в нем принял и глава военного ведомства Леонид Мальцев. Ежегодно в нашей стране водительские удостоверения получают более ста тысяч человек. Из них почти 50 тысяч оканчивают автошколы белорусского Добровольного общества содействия армии авиации и флоту. ДОСААФ готовит не только автолюбителей, но и водителей профессионалов, в том числе и для Вооруженных Сил.



В оборонном ведомстве проблема подготовки водителей всегда на слуху. Ведь одно дело водить легковушку, а другое многотонную военную машину. Поэтому и требования к автошколам у Министерства обороны особые.



Соответствовать всем пожеланиям заказчика нелегко. Помогают современные технологии. Специальных электронных тренажеров в Беларуси пока только два. Оба в автошколах ДОСААФ. Он полностью имитирует элементы управления автомобилем, дорожную обстановку и погодные условия.



В зависимости от уровня подготовки задается и степень сложности маршрута движения. Аналогичный тренажер можно создать и для грузового автомобиля. Бюджетных средств на все не хватит. Однако в оборонном обществе уже знают, где найти эти деньги. Если все получится, то уже в ближайший год качество подготовки водителей и сервис в автошколах ДОСААФ существенно повысится, а на наших дорогах станет безопасней.