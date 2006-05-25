ДОСААФ отмечает юбилей

Встреча руководителей оборонных спортивно-технических обществ стран Содружества, которая проходит сегодня в белорусской столице, посвящена 80-летию ДОСААФ. В программе - проведение пятого пленума Центрального совета Союза оборонных спортивно-технических обществ, международная научно-практическая конференция <ДОСААФ: 80 лет на службе Отечеству>. Кроме официальных заседаний и форумов, планируются соревнования по парашютному и авиамодельному спорту, пулевой стрельбе и картингу. Для гостей предусмотрена насыщенная культурная программа: поездка в Брест, посещение мемориального комплекса <Линия Сталина> и других достопримечательностей.