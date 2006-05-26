В столице по-прежнему ездят автомобили с затемненными стеклами.

Приверженцы тонировки продолжают борьбу с сотрудниками Госавтоинспекции. Стражи дорожного порядка приводят нарушителей в чувство штрафами и продолжают надеяться, что разумная бережливость возьмет вверх над водительской прихотью.

Ежедневно стражи дорожного порядка штрафуют за тонировку около сотни водителей. Нарушение правил дорожного движения водители объясняют по-разному: у кого руки не доходят до подобной <мелочи>, кто-то с тонировкой не хочет расставаться принципиально. В ответ на такие заявление сотрудники Госавтоинспекции лишь разводят руками. Советуют искать справедливость в суде. А тонировку, говорят, все равно придется снять - дорожный закон для всех один.