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Дорожный закон для всех один

26 мая 2006 10:50
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В столице по-прежнему ездят автомобили с затемненными стеклами.

Приверженцы тонировки  продолжают  борьбу с  сотрудниками Госавтоинспекции. Стражи дорожного порядка  приводят нарушителей  в чувство штрафами и продолжают  надеяться, что разумная бережливость возьмет вверх над водительской  прихотью.           

Ежедневно стражи дорожного порядка штрафуют за тонировку около сотни водителей. Нарушение правил дорожного движения водители объясняют по-разному: у  кого руки не доходят до подобной <мелочи>,  кто-то с тонировкой  не хочет расставаться  принципиально. В ответ на такие заявление сотрудники  Госавтоинспекции лишь  разводят руками. Советуют искать справедливость  в суде. А тонировку, говорят, все равно придется снять - дорожный закон для всех один.

# общество

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