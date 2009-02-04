Дорожные службы республики работают в усиленном режиме

Морозы пошли на попятную, и Беларусь засыпало снегом. На республиканские дороги выехало около 900 единиц снегоуборочной техники. В Минске – более 270 машин. Дополнительно для вывоза снега привлекли самосвалы столичных организаций. В первую очередь очищают основные магистрали, так как машины на трассах буксуют и возникают пробки. Коммунальщики пытаются очистить тротуары от выросших за ночь сугробов.



И именно снежные заносы на дороге стали причиной аварии около поселка Ждановичи сегодня утром. Маршрутное такси ехало из Молодечно в Минск. На неубранной дороге водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в земляную насыпь. Никто из пассажиров не пострадал. Люди поехали следующим рейсом уже на другой маршрутке.



И еще одна авария, правда, уже с пострадавшими. Утром в Минске на пересечении проспектов Победителей и Машерова столкнулись две иномарки. Не справился с управлением водитель легковушки. Он выехал на встречную полосу и врезался в джип. Автовладелец БМВ доставлен в больницу. Проводится расследование.



При этом обильный снегопад не нарушил планы Национального аэропорта Минск. Взлетные полосы расчищают, задержек рейсов нет, самолеты принимают и отправляют по расписанию. По плану сегодня 24 рейса на вылет и 23 – на прилет. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца недели, иногда чередуясь с дождём. Такую погоду нам обеспечил циклон с Европы. Днём нас ожидает плюсовая температура.