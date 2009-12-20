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Дорожные службы Минска за сутки вывезли около 9,6 тыс.куб.м снега

20 декабря 2009 13:08
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В течение суток в столице работало 705 единиц снегоуборочной техники.

Магистрали города обрабатывают солью и песчано-солевой смесью. За минувшие сутки для обработки дорог использовано 2,3 тыс. куб. м песчано-солевой смеси и 470 т соли.

«Сейчас мы работаем в штатном режиме, основные магистрали и внутридворовые территории очищены от снега», — рассказали в Горремавтодоре. Уборка снега идет во всех районах столицы. При необходимости для расчистки привлекается дополнительная техника. Сотрудники «Горремавтодора» работают круглые сутки.

При расчистке приоритетное значение отдается центральным улицам, по мере высвобождения техники очищаются от снега спальные районы и второстепенные улицы, сообщает БЕЛТА.

# общество

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