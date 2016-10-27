Дорожные службы Минска к зиме готовы: приведена в порядок спецтехника, заготовлены реагенты

Новости Беларуси. Столичные дорожные службы сообщили о том, что снег не застанет их врасплох: отремонтирована и подготовлена к зимней эксплуатации вся имеющаяся спецтехника – 723 единицы. Также заготовлены противогололедные реагенты – соль и песчано-соляная смесь, которую в нынешнем году производили с помощью специальной установки.

На всех предприятиях, входящих в состав объединения «Горремавтодор», организована круглосуточная работа диспетчерских служб. Определены 18 площадок для временного складирования снега, который будут вывозить с улиц города. Там, где было необходимо, на местах, отведенных под снежные полигоны, проведены природоохранные мероприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.