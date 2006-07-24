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Дорожные работы в столице продолжаются:

24 июля 2006 13:44
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Пятьдесят три тысячи квадратных метров дорожной сети запланировали отремонтировать столичные дорожники в июле текущего года. Пока выполнено лишь шестьдесят процентов намеченного.

Меньше всего  сделано в  Центральном районе  столицы. Зато есть чем гордиться  дорожникам Первомайского, Партизанского и Фрунзенского  районов. Впрочем, по мнению специалистов,  даже  полное завершение  <ямочного> ремонта  не спасет  столичные дороги  от повреждений. Причина тому - общественный транспорт.

Жаркая погода  дорожников и радует,  и огорчает одновременно. С одной стороны - это идеальное время для  текущего и капитального ремонта  дорожной сети, а с другой стороны - при повышенной температуре воздуха, одна из составляющих асфальта - битум начинает течь. А поскольку нагрузка на проезжую часть в Минске немалая, образований колеи на дорогах  не избежать. Особенно у остановок общественного транспорта. А это не только  не красит столичные магистрали, но и отрицательно  влияет на безопасность дорожного движения.

Решать эти проблемы дорожники предлагают в комплексе. Со своей стороны, они обязуются  применять для  ремонта  асфальтного покрытия более качественные материалы. Но  предупреждают - они обойдутся недешево. Вторая сторона медали - пересмотр нормативной базы по нагрузке на ось для автобусов и троллейбусов.

# общество

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