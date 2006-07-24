Дорожные работы в столице продолжаются:

Пятьдесят три тысячи квадратных метров дорожной сети запланировали отремонтировать столичные дорожники в июле текущего года. Пока выполнено лишь шестьдесят процентов намеченного.

Меньше всего сделано в Центральном районе столицы. Зато есть чем гордиться дорожникам Первомайского, Партизанского и Фрунзенского районов. Впрочем, по мнению специалистов, даже полное завершение <ямочного> ремонта не спасет столичные дороги от повреждений. Причина тому - общественный транспорт.

Жаркая погода дорожников и радует, и огорчает одновременно. С одной стороны - это идеальное время для текущего и капитального ремонта дорожной сети, а с другой стороны - при повышенной температуре воздуха, одна из составляющих асфальта - битум начинает течь. А поскольку нагрузка на проезжую часть в Минске немалая, образований колеи на дорогах не избежать. Особенно у остановок общественного транспорта. А это не только не красит столичные магистрали, но и отрицательно влияет на безопасность дорожного движения.

Решать эти проблемы дорожники предлагают в комплексе. Со своей стороны, они обязуются применять для ремонта асфальтного покрытия более качественные материалы. Но предупреждают - они обойдутся недешево. Вторая сторона медали - пересмотр нормативной базы по нагрузке на ось для автобусов и троллейбусов.