Дорожно-патрульная служба «Стрела» МВД: Было бы здорово внедрить такое ноу-хау в Минске и других крупных городах

В России прошел VIII Всероссийский конкурс «Лучший сотрудник ДПС ГИБДД России». Белорусский милиционер Анатолий Кукарцев занял первое место среди иностранных команд в России. Старший лейтенант Кукарцев поехал в Орел вместе с заместителем начальника СП ДПС «Стрела» МВД по технической части подполковником милиции Николаем Игнатовичем, который поделился своими впечатлениями от работы ГИБДД России. Об этом сообщает сайт МВД.

Николай Игнатович:

Российские коллеги, как и мы, активно внедряют технические средства контроля за дорожным движением. Интересен их опыт в борьбе с нарушителями правил остановки и стоянки, когда по определенному маршруту двигается автомобиль, в котором размещены GPS-навигатор и две видеокамеры, фиксирующие номерные знаки припаркованных машин. Например, установлен знак «Стоянка не более пяти минут». Номер стоящего под ним транспортного средства фиксируется, помещается в специальную базу. И если ТС через определенное время не уедет оттуда, попав повторно в объективы камер (а компьютер сверяет номера в автоматическом режиме), то нерадивому автолюбителю по почте будет направлено постановление на уплату штрафа с фотоснимком машины в момент нарушения. Было бы здорово внедрить такое ноу-хау в Минске и других крупных городах!

В свою очередь, я рассказал о системах фото- и видеофиксации, используемых в Беларуси. Российские коллеги после моего выступления задали много вопросов и отметили, что белорусское законодательство в сфере безопасности дорожного движения более совершенно. Например, у человека, нарушившего ПДД, изымается водительское удостоверение до тех пор, пока он не оплатит штраф. В России по-другому - сотрудники ГИБДД составляют протокол, а взыскание штрафа - головная боль судебных приставов. Большой интерес у присутствующих вызвала программа «Взаимопонимание».