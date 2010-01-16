Дорожники вышли на борьбу со снегом вместе с эвакуаторами Госавтоинспекции

Оставленные у обочины машины передвигали, чтобы дать дорогу спецтехнике. А те, кто припарковался в неположенном месте, найдут своего железного коня на охраняемой стоянке.

От проспектов добрались до окраин. Под ковшом снегоочистителя сегодня оказались улицы поменьше. Но проблем для дорожников не убавилось. Речь идёт о тех, кто облюбовал обочины под постоянную парковку. Но и они оказались легкими на подъем. Правда, пришлось воспользоваться помощью эвакуатора.

За день в городе таким образом эвакуируется около полутысячи машин. И если вы утром не нашли авто на привычном месте, сразу бить тревогу не стоит. Иногда, чтобы обнаружить пропажу, достаточно просто внимательно осмотреться по сторонам.

А вот тех, кто устроился под запрещающим знаком, увозят подальше – на штафстоянку. На этом участке таких не оказалось. Владельцы предпочитают самостоятельно перегнать авто.

Валерий Кривулец, инспектор ДПС УГАИ Первомайского РУВД Минска:

Большая просьба к автовладельцам от ГАИ – пускай оставляют на панели телефон, чтобы мы могли быстро с водителем связаться. Люди сами приходят и оказывают помощь.

Счет снежным тоннам, вывезенным за зиму из столицы, уже идет на сотни. Пока коммунальщикам удавалось одолеть даже рекордные сугробы. Очередное испытание ждет их уже к середине недели. До новых метелей город стараются убрать подчистую.

Александр Казак, мастер по эксплуатации дорожных работ УП «Ремавтодор» Первомайского района Минска:

В выходные дни меньше машин, поэтому стараемся побыстрее убрать снег. Думаю, что за пару все улицы у нас будут очищены от снега.

Немало хлопот доставляют и так называемые «подснежники». Тех, кто остается зимовать на обочине, зачастую можно откопать разве что экскаватором. Такой безответственный подход эвакуатором не исправить. Остается ждать весеннего солнца.